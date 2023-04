Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme? La risposta di lei

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il gossip su una presunta relazione traè stato ridimensionato dalla smentita della sciatrice, che in una intervista a Oggi ha detto “Stiamo parlando del niente di niente”.ha voluto sottolineare anche, un po’ piccata, che “quando una persona parla di te, non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Una cosa è certa: io sono definita solo e solamente da me stessa. Non potrei mai essere definita da altri. Che il mio nome venga associato a quello di qualcun altro, anche no”. Le notizie sul rapporto tra il conduttore e giornalista, classe 1962, e la sciatrice, che è del 1992, erano state veicolate da alcune foto pubblicate da Diva e Donna nelle quali i due erano stati paparazzati a Roma in occasione di una cena con altri amici. Nella stessa occasione, svelò il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - matteosalvinimi : Sospeso il programma di Giletti su La7: il mio abbraccio a Massimo e alla sua squadra. L’ho sempre stimato e spero… - medicojunghiano : RT @Yon_Yonson71: Non disperatevi, per lo zio Massimo è già pronta una conduzione importante in RAI. #Giletti - nico42231081 : RT @FantuzziF: La7, la tv dei #mistificatori_di_professione #piddofili #DEM_enti #filosorosiani e #filodavosiani, la tv dei #burattini_del_… -

Da domenica prossima non andrà più in onda ' Non è l'Arena '. La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma. Lo rende noto la stessa emittente, che 'ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione'. Già la settimana scorsa, domenica di Pasqua, il programma era stato cancellato dal palinsesto televisivo. Ma ...GFVip, Nikita Pelizon svela il segreto del trionfo: 'Mi hanno detto tranquilla, vinci tu', La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo ...Non trova conferma ufficiale la voce corsa in tutte le redazioni di perquisizioni della Dia a casa dio nella sede della redazione di Non è l'Arena , il programma che è stato improvvisamente sospeso oggi da La7. A fine mattinata in base a quelle voci si era infatti diffusa l'...

La7 sospende «Non è l’Arena»: «Giletti resta a disposizione dell’azienda». «Ne prendo atto» Corriere della Sera

Lo dice Massimo Giletti, contattato dall'AdnKronos dopo la nota di La7 che annuncia la sospensione del programma Non è l'Arena. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di ...Di chi si tratta Massimo Giletti. Difatti giusto poco fa il settimo canale edito da Cairo Editore ha annunciato ufficialmente che il programma del popolare giornalista è stato cancellato in via ...