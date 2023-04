Massimo Giletti | brutte notizie per lui | cosa sta succedendo

(Di giovedì 13 aprile 2023) NEWS TV. La chiusura del programma “Non è l’Arena” ha suscitato grande scalpore tra il pubblico di La7 e gli appassionati dello show condotto da. La notizia della sospensione della produzione del programma è stata annunciata dall’emittente stessa, che ha ringraziato il conduttore per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Leggi anche: Antonella Clerici, la rivelazione in diretta tv:c’è fra lei eLeggi anche:choc: la notizia improvvisa gela gli Italiani Chiude “Non è l’Arena” La decisione di interrompere la trasmissione “Non è l’Arena” del programma sconvolge con grande dispiacere dai fan, che hanno espresso il loro sostegno asui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - trash_italiano : ?? La7 ha deciso di sospendere il programma #nonelarena condotto da Massimo Giletti, che da domenica prossima non an… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio di Massimo Giletti alla Rai, per condurre un p… - baffi_francesco : 'Non è più l’arena'. @La7 annuncia la sospensione immediata del programma di Massimo Giletti. Ascolti ridicoli, osp… -

