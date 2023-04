Massimiliano Moneta ucciso a fucilate: ricercato ‘Faccia d’angelo’, il suocero Antonino Fedele (Di giovedì 13 aprile 2023) È ancora ricercato il killer di Massimiliano Moneta, il 57enne residente da anni a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Lui l’11 aprile scorso è stato freddato, ucciso a fucilate in Toscana, in un podere di Vada, frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. E da subito i sospetti sono caduti sul suocero, Antonino Fedele, un calabrese di 81 anni, con diversi precedenti alle spalle e conosciuto nel suo ambiente come ‘Faccia d’angelo’. Lui, fratello del pregiudicato Michelangelo, avrebbe ucciso Moneta, suo genero. L’omicidio, quindi, sarebbe da ‘collegare’ a vicende familiari, tra separazioni difficili, gelosie, maltrattamenti. Omicidio Massimiliano Moneta a Vada, cosa è successo Sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) È ancorail killer di, il 57enne residente da anni a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Lui l’11 aprile scorso è stato freddato,in Toscana, in un podere di Vada, frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno. E da subito i sospetti sono caduti sul suocero, Antonino Fedele, un calabrese di 81 anni, con diversi precedenti alle spalle e conosciuto nel suo ambiente come. Lui, fratello del pregiudicato Michelangelo, avrebbe, suo genero. L’omicidio, quindi, sarebbe da ‘collegare’ a vicende familiari, tra separazioni difficili, gelosie, maltrattamenti. Omicidioa Vada, cosa è successo Sarebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Massimiliano Moneta ucciso a fucilate: ricercato ‘Faccia d’angelo’, il suocero Antonino Fedele - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Massimiliano Moneta, 57 anni, è stato trovato morto nel podere del suocero. Ieri aveva un’udienza per la separazione ma… - fonzis12022 : Proseguono le ricerche dei carabinieri per rintracciare Antonino Fedele, 80 anni, principale indiziato per l’uccisi… - iltirreno : Proseguono anche oggi le ricerche dei carabinieri per rintracciare Antonino Fedele, 80 anni, principale indiziato n… - TirrenoLivorno : La cognata di Massimiliano Moneta in aula a dicembre ha confermato gli episodi di violenza: «Ma quando esagerava la… -