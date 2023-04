Massimiliano Lenzi vs Ultima Generazione

(Di giovedì 13 aprile 2023)si scaglia contro le clamorose azioni di: "Imbrattano la storia della cultura itaiana perché crecano un simbolo per far parlare di loro. Ma camminassero nudi nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisa_lenzi : RT @comprooro_: io quando massimiliano e domenico usciranno di scena da mare fuori -

...quest'estate perchè è caduta in un'ora la pioggia di mesi!" "Ma dov'è la logica Io ti chiedo perchè imbratti i monumenti e tu mi dici che sono morte delle persone!" chiude...... nota soprattutto in virtù delle collaborazioni con Silvio Soldini; e da Simone, frontman del ...Bruno, un simpatico fisioterapista. Stefano Fresi, un cameriere giulivo, laureato in ...... Simonee lo stesso regista e scrittore per realizzare il film che troviamo in sala dal 30 ... e la partecipazione di Gian Marco Tognazzi, Anita Zagaria, Michele Foresta,Bruno, ...

Presentazione del libro "Non me ne frego. La crisi delle democrazie ... Radio Radicale

Presentato il rapporto annuale sul regime detentivo speciale dove si richiede di rivedere l'istituto del carcere duro: "non rispetta i limiti indicati dalla Corte Costituzionale - spiega - e non ...