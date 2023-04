Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori vince un premio molto ambito: ecco quale (Di giovedì 13 aprile 2023) Mare Fuori è la serie tv del momento. Si è affermata nel panorama italiano soprattutto grazie alla profondità della trama e alla scelta del cast. Tra gli attori che hanno dato vita al progetto c’è anche Massimiliano Caiazzo. È la prima volta che il ragazzo si confronta con un titolo di questo tipo. Nonostante la poca esperienza, è riuscito a calarsi perfettamente nel ruolo di Carmine. La sua bravura gli ha permesso di vincere un premio molto ambito. Si tratta del Ciak d’oro per la categoria del miglior attore under 30. Il riconoscimento è stato istituito quest’anno perché, in precedenza, le serie tv non erano state prese in considerazione dal progetto. Su Instagram, ha anche deciso di rivolgere un ringraziamento speciale ai suoi fan: “Non avete ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023)è la serie tv del momento. Si è affermata nel panorama italiano soprattutto grazie alla profondità della trama e alla scelta del cast. Tra gli attori che hanno dato vita al progetto c’è anche. È la prima volta che il ragazzo si confronta con un titolo di questo tipo. Nonostante la poca esperienza, è riuscito a calarsi perfettamente nel ruolo di Carmine. La sua bravura gli ha permesso dire un. Si tratta del Ciak d’oro per la categoria del miglior attore under 30. Il riconoscimento è stato istituito quest’anno perché, in precedenza, le serie tv non erano state prese in considerazione dal progetto. Su Instagram, ha anche deciso di rivolgere un ringraziamento speciale ai suoi fan: “Non avete ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Massimiliano Caiazzo vince il Ciak d'oro delle serie TV come miglior protagonista per il pubblico under 30?? È stato… - tuttopuntotv : Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori vince un premio molto ambito: ecco quale #MareFuori #MassimilianoCaiazzo - 305ylEaL : Massimiliano Caiazzo Potterhead ah - emidiagigante : RT @Lov_Ciro: Sotto mille treni per giacomo giorgio e massimiliano caiazzo ????? - CaterinaIirillo : RT @Lov_Ciro: Sotto mille treni per giacomo giorgio e massimiliano caiazzo ????? -