Mary Quant | con la minigonna ha rivoluzionato lo stile di vita delle donne

E' morta all'età di 93 anni la stilista britannica Mary Quant, nota soprattutto per essere stata la "mamma della minigonna".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : È morta a 93 anni la stilista britannica Mary Quant, considerata l’inventrice della minigonna - Agenzia_Ansa : Addio alla stilista britannica Mary Quant, la 'mamma della minigonna'. Aveva 93 anni. Grazie a Quant nella second… - Corriere : Morta a 93 anni Mary Quant: inventò la minigonna - 9Roby11 : RT @yesterdaypills: È morta questa mattina a 93 anni la stilista inglese Mary Quant, anima della #SwingingLondon nota in tutto il mondo per… - FireworkCaos_ : RT @carmelitadurso: Una grande donna per le donne… Con le minigonne ha contribuito in maniera determinante al femminismo mondiale… Ricordo… -