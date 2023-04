Martina Colombari sul tradimento: “Costacurta aveva smesso di corteggiarmi” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il loro amore, vissuto spesso lontano dai riflettori, è uno dei più longevi dello showbiz e dura da ormai 27 anni. Martina Colombari e Alessandro Costacurta, a distanza di anni, sono ancora una coppia affiatatissima e super innamorata ma hanno anche dovuto affrontare momenti alquanto difficili. Come una crisi, che ha portato ad un allontanamento e a nuove relazioni da parte di entrambi. A parlare del tradimento, del periodo più buio e della loro ritrovata armonia è stata l’ex Miss Italia: le sue rivelazioni a Oggi. Martina Colombari e la crisi con Costacurta: “Abbiamo avuto un’altra storia” Martina Colombari e Alessandro Costacurta sono la sintesi perfetta della parola amore. La coppia, nonostante la celebrità ottenuta ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 aprile 2023) Il loro amore, vissuto spesso lontano dai riflettori, è uno dei più longevi dello showbiz e dura da ormai 27 anni.e Alessandro, a distanza di anni, sono ancora una coppia affiatatissima e super innamorata ma hanno anche dovuto affrontare momenti alquanto difficili. Come una crisi, che ha portato ad un allontanamento e a nuove relazioni da parte di entrambi. A parlare del, del periodo più buio e della loro ritrovata armonia è stata l’ex Miss Italia: le sue rivelazioni a Oggi.e la crisi con: “Abbiamo avuto un’altra storia”e Alessandrosono la sintesi perfetta della parola amore. La coppia, nonostante la celebrità ottenuta ...

