Martina Colombari e la cura del corpo: “Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico, del microbiota intestinale”. Ecco di cosa si tratta (Di giovedì 13 aprile 2023) “Ho iniziato a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque“, così Martina Colombari a Oggi a proposito di una scelta, quella fatta quando aveva 40 anni, che l’ha portata a smettere di sentirsi in obbligo di dimostrare di essere brava e non solo bella. “Miss Italia” come un fardello, che poi è riuscita a togliersi. Oggi Colombari ha 47 anni e ama prendersi cura di sé: “Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico (che serve a comprendere come il corpo reagisce agli stimoli esterni), del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Ho iniziato a fare soloche mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque“, cosìa Oggi a proposito di una scelta, quella fatta quando aveva 40 anni, che l’ha portata a smettere di sentirsi in obbligo di dimostrare di essere brava e non solo bella. “Miss Italia” come un fardello, che poi è riuscita a togliersi. Oggiha 47 anni e ama prendersidi sé: “Hoildel Dna,(che serve a comprendere come ilreagisce agli stimoli esterni), delininale. Ho visto chemi mancava,non produco e ...

