Martina Colombari e il tradimento | «Billy Costacurta aveva smesso di corteggiarmi»

La 47enne torna a parlare della crisi col marito 56enne con cui sta insieme da 27 anni L'ex Miss Italia rivela come si tiene in forma e confida: "Non ho paura della menopausa"torna a parlare della crisi con Billy Costacurta con cui sta insieme da ben 27 anni. Rivela perché ha avuto una storia extra - coniugale 10 anni dopo essersi innamorata dell'ex ...confessa di avere tradito Billy Costacurta Erano in crisi, lui ha fatto lo ...Rispetto a prima orasi sente anche un po' più egoista di prima. E per questo 'ho cominciato a iniziare a fare solo quello che mi andava davvero'. Ora ha meno sensi di colpa anche nei ...

Martina Colombari svela: "Costacurta e io abbiamo avuto un'altra storia" Corriere dello Sport

Martina Colombari con il settimanale ‘Oggi’ ha parlato della storia extra-coniugale avuta una decina d’anni dopo l’inizio dell’amore con il marito Billy Costacurta.Il retroscena raccontato dall'ex Miss Italia sul rapporto d'amore con l'opinionista sportivo: "Fu una crepa vera, mi trascurava" ...