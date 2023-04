Martina Colombari: “Dopo 10 anni io e Costacurta abbiamo avuto un’altra storia, mi... (Di giovedì 13 aprile 2023) Martina Colombari ha fatto pace con se stessa e con la sua perfezioni. Non ama parlare di corpo la ex Miss Italia, ma di salute. E lo spiega alla rivista Oggi aprendosi su tutti i temi più delicati e intimi che la coinvolgono. Come la difficile... Leggi su golssip (Di giovedì 13 aprile 2023)ha fatto pace con se stessa e con la sua perfezioni. Non ama parlare di corpo la ex Miss Italia, ma di salute. E lo spiega alla rivista Oggi aprendosi su tutti i temi più delicati e intimi che la coinvolgono. Come la difficile...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: Martina Colombari si racconta in un’intervista in cui rivela di essere riuscita a cambiare prospettive di vita, iniziando con… - ilmessaggeroit : Martina Colombari: «Con Costacurta ci siamo lasciati, traditi e poi ritrovati. Con lui il mio trono» - andreastoolbox : Martina Colombari: 'Io e Alessandro abbiamo avuto altre storie, ci fu una vera crepa' #Colombari: #Martina #'Io… - fanpage : Martina Colombari si racconta in un’intervista in cui rivela di essere riuscita a cambiare prospettive di vita, ini… - marcoprat : RT @oggisettimanale: Sul nuovo #OggiSettimanale: Martina #Colombari e l’elogio della manutenzione; aspettando #DesignWeek con Fabio #Novemb… -