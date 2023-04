Mario Botta | «Milano mi annoia | preferisco disegnare cattedrali»

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il grande architetto, che ha appena festeggiato i suoi 80 anni, racconta di chiese, di angeli, della sua Svizzera (che gli ha fatto realizzare solo pensiline per gli autobus). E del capoluogo lombardo dice: «È il set perfetto per incentivare il consumo sfrenato». Chissà se ha disegnato un angelo, il giorno dell’ottantesimo compleanno, il 1º aprile scorso. Ci siamo dimenticati di chiederglielo, ma non ci sarebbe stato nulla di strano., grande architetto svizzero ticinese, formatosi a Venezia e, con oltre 100 progetti terminati (case, banche, biblioteche, edifici commerciali, chiese, teatri, scuole...), gli esseri celesti li ha disegnati.Per un libro uscito quasi vent’anni fa, La lingua degli angeli per principianti, edito da Skira, testi di Dario Fertilio.li immaginò alati guardiani delle sue ...