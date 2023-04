Marine Le Pen non sta con Giorgia Meloni | «Preferisco Salvini E la Francia deve uscire dalla Nato»

(Di giovedì 13 aprile 2023) «Sono euroscettica. Penso che ladebba. E basta armi all’Ucraina».Le Pen oggi è prima nei sondaggi: se le elezioni presidenziali si tenessero oggi supererebbe Emmanuel Macron con il 55%. Ma il suo Front diventato Rassemblement National ha spesso avuto exploit che poi si sono tradotti in numeri deludenti alle urne. Oggi però c’è una novità: del suo presidente della Repubblica Le Pen apprezza il terzismo. Ovvero il rifiuto del vassallaggio nei confronti di Cina e Stati Uniti. Maparla anche di politica italiana. Dice di essere ancora “fedele” a Matteo. E di non sentirsi la sorella gemella di. Mentre sul fronte interno dice di non sentirsi «una candidata a vita». E che anche ...

PARIGI - "Non sono la sorella gemella di Meloni, resto fedele a Salvini". Marine Le Pen, normalizzata ancora di più con i suoi 89 deputati eletti in parlamento, rifiuta una svolta "melonista", ovvero diventare pro - Ue e pro - Nato. "Resto euroscettica, convinta che la ...

Parla la leader di Rassemblement Nationale, il partito dell’estrema destra francese. “Sono contraria alla fornitura di armi offensive a Kiev. Nessuna delle due parti deve vincere”. E sulle recenti dic ...The Eurosceptic populist is riding high in the polls with her highest ever ranking suggesting she could beat President Macron ...