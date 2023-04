Marina Berlusconi secondo gli Spagnoli: Discreta ma autoritaria (Di giovedì 13 aprile 2023) Marina Berlusconi, l’erede favorita dell’impero del “Cavaliere” ABC, di Angel Gomez-Fuentes, pag. 54 Con Silvio Berlusconi, 86 anni, ricoverato da mercoledì santo in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite causata dalla leucemia, il futuro della sua eredità politica e imprenditoriale è nelle mani della figlia Marina (Milano, 1966). È la primogenita del Cavaliere e la preferita tra i suoi cinque figli, presidente di Fininvest e del gruppo editoriale Mondadori. In diverse occasioni in cui è stato dato per morto politicamente, i fedeli del Cavaliere hanno rivolto lo sguardo a Marina. È stata vista come una possibile erede, perché ha dimostrato capacità di gestione e di leadership nel mondo degli affari. Per anni è stata inserita dalla rivista “Forbes” tra le 100 donne ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 13 aprile 2023), l’erede favorita dell’impero del “Cavaliere” ABC, di Angel Gomez-Fuentes, pag. 54 Con Silvio, 86 anni, ricoverato da mercoledì santo in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano con una polmonite causata dalla leucemia, il futuro della sua eredità politica e imprenditoriale è nelle mani della figlia(Milano, 1966). È la primogenita del Cavaliere e la preferita tra i suoi cinque figli, presidente di Fininvest e del gruppo editoriale Mondadori. In diverse occasioni in cui è stato dato per morto politicamente, i fedeli del Cavaliere hanno rivolto lo sguardo a. È stata vista come una possibile erede, perché ha dimostrato capacità di gestione e di leadership nel mondo degli affari. Per anni è stata inserita dalla rivista “Forbes” tra le 100 donne ...

