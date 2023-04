Marchio Deco | Grottaminarda guarda al futuro | costituita la commissione

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’iter per rendere “operativa” la De.Co., la Denominazione Comunale di Origine di. Dopo l’approvazione ad ottobre da parte del Consiglio comunale dell’istituzione della De.Co., del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che prevede anche l’istituzione del Registro pubblico dei prodotti del territorio e del logo, nominata lacomunale per la De.Co. composta da tecnici ed esperti. Si tratta di Christian Ianniciello, Ciro Ciotola, Daniele Manzo, Ilaria Ianniciello, presieduta dal Sindaco, Marcantonio Spera. Lasi occupa di esaminare le richieste di ammissione nel registro De.Co. e valutarne l’ammissibilità. Già tenutasi il 30 marzo una prima seduta di insediamento. La Denominazione Comunale di Origine, ...

