Marche: Banca credito cooperativo Sibillini festeggia 102 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Si inaugura domani, venerdì 14 aprile, la nuova filiale della Banca di credito cooperativo dei Sibillini (MC) a Camerino. Un'occasione per festeggiare i 102 anni della Bcc marchigiana (i due anni di pandemia di Covid-19 avevano impedito di festeggiare il centenario) e per testimoniare e confermare – con un importante investimento - il ruolo da sempre garantito dalla Banca di comunità per lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio e per la sua ripresa, a sette anni dal tragico sisma che ha colpito le comunità del Centro Italia nell'agosto 2016 e nell'ottobre 2017 causando ferite profonde nei tessuti economici e sociali di un vastissimo territorio". Si legge in una nota. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Si inaugura domani, venerdì 14 aprile, la nuova filiale delladidei(MC) a Camerino. Un'occasione perre i 102della Bcc marchigiana (i duedi pandemia di Covid-19 avevano impedito dire il centenario) e per testimoniare e confermare – con un importante investimento - il ruolo da sempre garantito dalladi comunità per lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio e per la sua ripresa, a settedal tragico sisma che ha colpito le comunità del Centro Italia nell'agosto 2016 e nell'ottobre 2017 causando ferite profonde nei tessuti economici e sociali di un vastissimo territorio". Si legge in una nota. "Il ...

