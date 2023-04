Marcello Pera: "Meloni erede di Berlusconi, riuscirà dove lui ha fallito" (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex presidente del Senato: la premier sta marciando spedita, anche a costo di scontare una diminuzione di consensi nell'immediato, perché ragiona da statista e sa che il consenso si misura sulla grande distanza Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 aprile 2023) L'ex presidente del Senato: la premier sta marciando spedita, anche a costo di scontare una diminuzione di consensi nell'immediato, perché ragiona da statista e sa che il consenso si misura sulla grande distanza

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fusillide : RT @Marco_dreams: Oggi Marcello Pera, ex Presidente del Senato, dice che Meloni ha tutte le qualità per sostituire Berlusconi alla guida di… - therealmighe : Interessante intervista di Marcello Pera, ex Presidente del Senato, su @repubblica - BarbaraPartisa1 : RT @Marco_dreams: Oggi Marcello Pera, ex Presidente del Senato, dice che Meloni ha tutte le qualità per sostituire Berlusconi alla guida di… - francofda52 : RT @Marco_dreams: Oggi Marcello Pera, ex Presidente del Senato, dice che Meloni ha tutte le qualità per sostituire Berlusconi alla guida di… - ronzidante : RT @erretti42: Marcello Pera, ex Presidente del Senato, in una intervista rilasciata a Stefano Cappellini ( pensa chi va ad intervistare il… -