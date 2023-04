Marano | stroncato da un malore narcos della droga | era in carcere

(Di giovedì 13 aprile 2023) E’ morto inda un infarto. Franco Greco,di, è deceduto neldi Parma dov’era detenuto dopo una condanna definitiva. A darne notizia è il Mattino.muore in ospedaleda unGreco scontando una pena a 14 anni di reclusione. La condanna era diventata definitiva da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'uomo, che secondo i suoi legali sarebbe statoda un infarto, era il papà di Giuseppe, condannato per l'omicidio di due rapinatori nel comune di

