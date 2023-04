Manovre stipendi, la Juve rischia un altro -15. Sarà determinante il Collegio di Garanzia (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri la Procura Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini sulle Manovre stipendi. L’articolo contestato dal procuratore Chiné è lo stesso che è valso il -15 in classifica al club bianconero, ovvero il numero 4, quello che riguarda la lealtà sportiva. Il fatto che non venga invece chiamato in causa l’articolo 31.3, che riguarda le violazioni gestionali, potrebbe salvare la Juventus da un’ammenda milionaria. Il Fatto Quotidiano scrive: “Il procuratore Figc, Giuseppe Chiné, contesta l’articolo 4 sulla lealtà sportiva, lo stesso che è già valso il -15 in classifica. Non sarebbe menzionato, invece, l’articolo 31.3 sulle Violazioni gestionali. E per la Juve potrebbe anche essere una buona notizia, perché prevedeva un automatismo sulla quantificazione della pena: un’ammenda “da uno a tre ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Ieri la Procura Figc ha notificato allantus la chiusura delle indagini sulle. L’articolo contestato dal procuratore Chiné è lo stesso che è valso il -15 in classifica al club bianconero, ovvero il numero 4, quello che riguarda la lealtà sportiva. Il fatto che non venga invece chiamato in causa l’articolo 31.3, che riguarda le violazioni gestionali, potrebbe salvare lantus da un’ammenda milionaria. Il Fatto Quotidiano scrive: “Il procuratore Figc, Giuseppe Chiné, contesta l’articolo 4 sulla lealtà sportiva, lo stesso che è già valso il -15 in classifica. Non sarebbe menzionato, invece, l’articolo 31.3 sulle Violazioni gestionali. E per lapotrebbe anche essere una buona notizia, perché prevedeva un automatismo sulla quantificazione della pena: un’ammenda “da uno a tre ...

