Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaPimpinell1 : RT @itsmeback_: ???? FRANCIA 13 aprile: INVASA LA SEDE LOUIS VUITTON. Centinaia di manifestanti invadono la sede di LVMH, a Parigi, la multi… - XmasFrancesco : RT @itsmeback_: ???? FRANCIA 13 aprile: INVASA LA SEDE LOUIS VUITTON. Centinaia di manifestanti invadono la sede di LVMH, a Parigi, la multi… - PattiGiuliani : RT @itsmeback_: ???? FRANCIA 13 aprile: INVASA LA SEDE LOUIS VUITTON. Centinaia di manifestanti invadono la sede di LVMH, a Parigi, la multi… - Bastagreenpass : RT @itsmeback_: ???? FRANCIA 13 aprile: INVASA LA SEDE LOUIS VUITTON. Centinaia di manifestanti invadono la sede di LVMH, a Parigi, la multi… - GingerTberry1 : RT @itsmeback_: ???? FRANCIA 13 aprile: INVASA LA SEDE LOUIS VUITTON. Centinaia di manifestanti invadono la sede di LVMH, a Parigi, la multi… -

... vicino agli Champs Elysées, per mettere in scena l'azione di protesta con fischietti e lancio di fumogeni."La strada è nostra", hanno scandito iarrivati davanti all'edificio; poi in ...Oltre 400hanno invaso la sede parigina del colosso del lusso LVMH durante la dodicesima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni. Sono partiti da Gare de Lyon e sono entrati con i ...Lo storico palazzo Centorial è il simbolo, secondo i, di banche e ricchezza. Durante la breve occupazione hanno intonato canti militanti e lanciato fumogeni. 6 aprile 2023

Manifestanti invadono per alcuni minuti la sede di Lvmh a Parigi Tiscali Notizie

Parigi, 13 apr. (askanews) - Un gruppo di manifestanti ha invaso la sede parigina del gigante del lusso LVMH: partendo da un'assemblea generale interprofessionale alla Gare de Lyon, più di 400 persone ...Oltre 400 manifestanti hanno invaso la sede parigina del colosso del lusso LVMH durante la dodicesima giornata di proteste contro la riforma ...