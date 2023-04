Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Maneskin, Damiano David svela il nuovo tatuaggio: «Forza Roma» - salvione : Damiano dei Maneskin svela il nuovo tatuaggio: 'Forza Roma!' - CorSport : ?? #Damiano dei Maneskin svela il nuovo tatuaggio: 'Forza #Roma!' ???? - sportli26181512 : Damiano dei #Maneskin svela il nuovo tatuaggio: 'Forza #Roma!': Il noto cantante tifoso giallorosso, prima del matc… - romaforever_it : Damiano dei Maneskin svela il nuovo tatuaggio: 'Forza Roma!' -

Sui social è bufera VIDEODavid cambia look: 'Ops'. I fan impazzisconoDavid e il post su Instagram Fresco di cambio look con i suoi capelli cortissimi e biondi,...deirasato e biondo platino. I fan: "Look alla Eminem" di Valentina Lupia 07 Aprile 2023Commenta per primo 'Rotterdam, make some noise!'. Ve lo ricordatedeistrillare a tutta voce e poi andarsi a prendere, insieme con il suo gruppo, il trofeo dell'Eurovision 2021 Il frontman del gruppo romano è tifosissimo giallorosso : chi glielo ...

Damiano dei Maneskin svela il nuovo tatuaggio: "Forza Roma!" Corriere dello Sport

Damiano, il frontman dei Måneskin, ha deciso di aggiungere un nuovo tatuaggio sul suo corpo. Cosa avrà in mente e soprattutto perché I Måneskin stanno recuperando le date del Load Kids Tour che, a ...Il noto cantante tifoso giallorosso, prima del match contro il Feyenoord, ha voluto incidersi sulla sua pelle un nuovo disegno condividendo un pensiero ...