Mané sospeso e multato dal Bayern (per la manata al compagno Sané) (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Bayern Monaco ha deciso il provvedimento contro Sadio Mané a seguito della lite avuta con il collega di reparto Leroy Sane. Mané non sarà convocato per la prossima gara del Bayern in Bundesliga contro l’Hoffeneheim, in programma alle 15:30 all’Allianz Arena di Monaco. Il club ha comunicato la sanzione attraverso un comunicato stampa: “Sadio Mané, 31 anni, non farà parte della rosa dell’FC Bayern per la partita casalinga di sabato contro il 1899 Hoffenheim. Ciò è dovuto alla sua cattiva condotta dopo la partita di Champions League del Bayern al Manchester City. Mané riceverà anche una multa“. Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023 La sanzione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) IlMonaco ha deciso il provvedimento contro Sadioa seguito della lite avuta con il collega di reparto Leroy Sane.non sarà convocato per la prossima gara delin Bundesliga contro l’Hoffeneheim, in programma alle 15:30 all’Allianz Arena di Monaco. Il club ha comunicato la sanzione attraverso un comunicato stampa: “Sadio, 31 anni, non farà parte della rosa dell’FCper la partita casalinga di sabato contro il 1899 Hoffenheim. Ciò è dovuto alla sua cattiva condotta dopo la partita di Champions League delal Manchester City.riceverà anche una multa“. Sadionicht im Kader gegen Hoffenheim. — FCMünchen (@FC) April 13, 2023 La sanzione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Dopo il pugno in faccia a #Sané, il #Bayern Monaco ha sospeso fino a nuovo avviso Sadio #Mané! ?? I due… - supersonico1986 : Fuori in coppa nazionale Quasi fuori in Champions Botte negli spogliatoi Manè sospeso Semplicemente e irrimediabi… - napolista : #Mané sospeso e multato dal #Bayern (per la manata al compagno #Sané) Il comunicato: “Non farà parte della rosa co… - DiUbriachi : Sadio #Mane è stato sospeso dal #BayernMonaco dopo aver dato un pugno al suo compagno #Sane ?? - NumeroDiez_10 : UFFICIALE ?? Il #BayernMunich ha annunciato che #Mané è stato sospeso dalla rosa per il match contro l'#Hoffenheim.… -

Mané paga il colpo a Sané: il Bayern lo sospende LA PUNIZIONE - Il Bayern ha infatti diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha reso note le proprie decisioni: Mané è stato sospeso e non sarà convocato per la partita con l'Hoffenheim all'... Il Bayern Monaco sta valutando se sospendere Mané dopo la manata a Sané (Sky Germania) ... tutto fa pensare che Mané non solo riceverà una sanzione economica consistente, ma potrebbe anche essere sospeso per un po' '. Sempre secondo Sky, inoltre, l'ex giocatore del Liverpool, pur avendo ... Mané paga il colpo a Sané: il Bayern lo sospende LA PUNIZIONE - Il Bayern ha infatti diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha reso note le proprie decisioni: Mané è stato sospeso e non sarà convocato per la partita con l'Hoffenheim all'... LA PUNIZIONE - Il Bayern ha infatti diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha reso note le proprie decisioni:è statoe non sarà convocato per la partita con l'Hoffenheim all'...... tutto fa pensare chenon solo riceverà una sanzione economica consistente, ma potrebbe anche essereper un po' '. Sempre secondo Sky, inoltre, l'ex giocatore del Liverpool, pur avendo ...LA PUNIZIONE - Il Bayern ha infatti diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha reso note le proprie decisioni:è statoe non sarà convocato per la partita con l'Hoffenheim all'... Bayern Monaco, Mané sospeso dopo il pugno a Sané Sky Sport