Mané paga il colpo a Sané: il Bayern lo sospende (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Bayern Monaco prova a placare la bufera dopo il clamoroso scontro tra Sadio Mané e Leroy Sané. I due sono arrivati alle mani... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) IlMonaco prova a placare la bufera dopo il clamoroso scontro tra Sadioe Leroy. I due sono arrivati alle mani...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piamanzoo : @fiery_mane che paga? - cuoredivetro3 : @fiery_mane Accetterai perché con una paga del genere potrai realizzare tanti sogni. - Maoriz76 : @fiery_mane Paga assurda cosa intendi? - LuigiPetti4 : @LucioMalan Ma possibile che non avete altro da fare che raccontare cazzate da mane a sera? Non è per queste polemi… -

Bayern Monaco - Borussia Dortmund pronostico: bavaresi favoriti. Il Goal... In linea con la tradizione del Klassiker, i bookmaker si aspettano una partita ricca di gol: basti pensare che l'Over 2.5 paga appena 1.35 con Planetwin e 1.34 con StarCasinò Bet. Al contrario, ... Incubo PSG: il Bayern vince 2 - 0 e vola ai quarti, Messi e Mbappé fuori dalla Champions La squadra di Nagelsmann decide di puntare sul contropiede e la mossa paga, perché all'89' il Bayern chiude i conti con il subentrato Gnabry. Donnarumma nega il tris a Davies e il gol di Mané viene ... Psg, serve l'impresa nella prima uscita europea senza Neymar. Bayern con Mane dalla panchina E in Champions ogni errore si paga caro. Di fronte c'è un Bayern deve fare a meno dei lungodegenti Neuer, Hernandez, Mazraoui e dello squalificato Pavard. Muller e Musiala dovrebbero agire a supporto ... In linea con la tradizione del Klassiker, i bookmaker si aspettano una partita ricca di gol: basti pensare che l'Over 2.5appena 1.35 con Planetwin e 1.34 con StarCasinò Bet. Al contrario, ...La squadra di Nagelsmann decide di puntare sul contropiede e la mossa, perché all'89' il Bayern chiude i conti con il subentrato Gnabry. Donnarumma nega il tris a Davies e il gol diviene ...E in Champions ogni errore sicaro. Di fronte c'è un Bayern deve fare a meno dei lungodegenti Neuer, Hernandez, Mazraoui e dello squalificato Pavard. Muller e Musiala dovrebbero agire a supporto ... Mané paga il colpo a Sané: il Bayern lo sospende Calciomercato.com