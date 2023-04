"Mandiamo gli ispettori a Milano": russo evaso, il pugno di ferro di Nordio (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha disposto nei giorni scorsi "accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" nei confronti del cittadino russo Artem Uss, in seguito evaso. È quanto si apprende da fonti di via Arenula. Intanto mentre il Guardasigilli vuole vederci chiaro sul dispositivo dei magistrati che hanno concesso gli arresti domicialiari al Uss, il Pd usa anche questa vicenda per attaccare il governo: "Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e amici stranieri per l'evasione milanese. Il Pd depositerà un'interrogazione. Spieghino cosa è successo. Ne va della credibilità internazionale dell'Italia", ha affermato il dem Provenzano. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il ministro della Giustizia, Carlo, ha disposto nei giorni scorsi "accertamenti di natura ispettiva in merito alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" nei confronti del cittadinoArtem Uss, in seguito. È quanto si apprende da fonti di via Arenula. Intanto mentre il Guardasigilli vuole vederci chiaro sul dispositivo dei magistrati che hanno concesso gli arresti domicialiari al Uss, il Pd usa anche questa vicenda per attaccare il governo: "Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e amici stranieri per l'evasione milanese. Il Pd depositerà un'interrogazione. Spieghino cosa è successo. Ne va della credibilità internazionale dell'Italia", ha affermato il dem Provenzano. ...

