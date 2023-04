Manchester City, pronto l’assalto a Bellingham. Guardiola innamorato del talento inglese (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Manchester City nelle ultime stagioni ci ha abituato a spese folli sul mercato e la prossima estate tale scenario potrebbe ripetersi. Il club inglese, infatti, ha messo gli occhi sull’attaccante del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, del quale il tecnico Pep Guardiola sarebbe follemente innamorato. Stando a quanto riportato da ‘Telegraph’, infatti, i Citizens sarebbero disposti ad assecondare le richieste del club tedesco che si aggirano intorno ai 110 milioni di euro, sfidando anche la concorrenza del Real Madrid. La prossima sessione di calciomercato, dunque, potrebbe farsi sin da subito molto incandescente con un incredibile duello sullo sfondo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilnelle ultime stagioni ci ha abituato a spese folli sul mercato e la prossima estate tale scenario potrebbe ripetersi. Il club, infatti, ha messo gli occhi sull’attaccante del Borussia Dortmund, Jude, del quale il tecnico Pepsarebbe follemente. Stando a quanto riportato da ‘Telegraph’, infatti, i Citizens sarebbero disposti ad assecondare le richieste del club tedesco che si aggirano intorno ai 110 milioni di euro, sfidando anche la concorrenza del Real Madrid. La prossima sessione di calciomercato, dunque, potrebbe farsi sin da subito molto incandescente con un incredibile duello sullo sfondo. SportFace.

