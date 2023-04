Malore Szczesny, l’aggiornamento: il portiere della Juve si presenta in tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del portiere Szczesny, vittima di un leggero Malore durante Juventus-Sporting. La partita di andata dei quarti di finale di Europa League si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo un gol di Gatti. La qualificazione è ancora apertissima e la squadra di Allegri dovrà difendere il vantaggio anche al ritorno. Al fischio finale il portiere Szczesny si è presentato ai microfoni dei giornalisti, in compagnia di Perin.“Sto bene, un pò di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli”. Poi scherza: “ho visto Perin in forma, è entrato ed è riuscito a salvare la partita”. “Non riuscivo a respirare bene, ho avuto tanta paura ma adesso sto bene”, conclude Szczesny. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del, vittima di un leggerodurantentus-Sporting. La partita di andata dei quarti di finale di Europa League si è conclusa sul risultato di 1-0, decisivo un gol di Gatti. La qualificazione è ancora apertissima e la squadra di Allegri dovrà difendere il vantaggio anche al ritorno. Al fischio finale ilsi èto ai microfoni dei giornalisti, in compagnia di Perin.“Sto bene, un pò di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli”. Poi scherza: “ho visto Perin in forma, è entrato ed è riuscito a salvare la partita”. “Non riuscivo a respirare bene, ho avuto tanta paura ma adesso sto bene”, conclude. L'articolo CalcioWeb.

