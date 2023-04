Maestra sospesa per recita preghiere in classe, ricorre al tribunale del lavoro (Di giovedì 13 aprile 2023) L’episodio accaduto prima delle vacanze di natale, vorrebbe, secondo alcune ricostruzioni, che una Maestra abbia recitato delle preghiere in classe utilizzando una sora di rosario con 10 perline, e per questo è stata sospesa. Secondo quanto emerso in un secondo momento, tali pratiche non erano isolate e sarebbero avvenute anche in altre occasioni. Ciò ha portato alla sospensione della Maestra, con sospensione dello stipendio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) L’episodio accaduto prima delle vacanze di natale, vorrebbe, secondo alcune ricostruzioni, che unaabbiato delleinutilizzando una sora di rosario con 10 perline, e per questo è stata. Secondo quanto emerso in un secondo momento, tali pratiche non erano isolate e sarebbero avvenute anche in altre occasioni. Ciò ha portato alla sospensione della, con sospensione dello stipendio. L'articolo .

