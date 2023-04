Madri e figli nel deserto. L'agenda della vita chiede rispetto (Di giovedì 13 aprile 2023) La vita somiglia alla meccanica quantistica. In fondo gli atomi e le particelle elementari di cui è composta sono gli stessi che conducono l’infinitamente piccolo a muoversi come “nuvole di probabilità”. Eppure, è proprio questo il fascino della vita, la possibilità di scriverla e poi riscriverla, all’infinito, se si vuole.Tuttavia, perché sia scritta e riscritta deve prima arrivare, deve esserci, e perché questo accada occorre lasciare aperte tutte le porte, evitando dispute ideologiche che ad essa non servono, soprattutto rispettando chi sulla propria pelle fa scelte diverse.Dico sulla propria pelle perché alla fine i debiti ciascuno se li paga per conto proprio, anche nel silenzio della solitudine, spazi popolati dal dubbio, dal senso di colpa quando non dalla vergogna, perché non tutti i sospesi ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Lasomiglia alla meccanica quantistica. In fondo gli atomi e le particelle elementari di cui è composta sono gli stessi che conducono l’infinitamente piccolo a muoversi come “nuvole di probabilità”. Eppure, è proprio questo il fascino, la possibilità di scriverla e poi riscriverla, all’infinito, se si vuole.Tuttavia, perché sia scritta e riscritta deve prima arrivare, deve esserci, e perché questo accada occorre lasciare aperte tutte le porte, endo dispute ideologiche che ad essa non servono, soprattutto rispettando chi sulla propria pelle fa scelte diverse.Dico sulla propria pelle perché alla fine i debiti ciascuno se li paga per conto proprio, anche nel silenziosolitudine, spazi popolati dal dubbio, dal senso di colpa quando non dalla vergogna, perché non tutti i sospesi ...

