Madonna di Trevignano | secondo la Commissione diocesana ' niente di soprannaturale'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Dopo il clamore mediatico della Madonna di Trevignano Romano, la sedicente veggente Gisella Cardia è stata intervis… - MediasetTgcom24 : Madonna di Trevignano, i dubbi dell'ex seguace: 'Gisella non ha nulla a che fare con Dio' #madonnaditrevignano - Corriere : Lacrime, sangue e sospetti: il caso della Madonna di Trevignano - marcoprat : RT @oggisettimanale: La veggente di #Trevignano, i pellegrini, il giro di soldi, la fuga, la “moltiplicazione degli gnocchi”… Ecco cosa suc… - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Madonna di Trevignano, i dubbi dell'ex seguace: 'Gisella non ha nulla a che fare con Dio' #madonnaditrevignano https:… -

Il business della Madonna di Trevignano: le statuette da 3 mila euro e i fondi per bambini Open

La donna a "Mattino Cinque News": "Quelle che ho tenuto per me, però, non hanno lacrimato" A "Mattino Cinque News" si torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano. Questa volta, l'inviato dell ...Moltiplicare alla maniera di Gesù gnocchi e pizza gratis, senza ordinarne in quantità industriali al ristorante, non è più un problema. Ci pensa la veggente Gisella Cardia. Colei che, come scrive L’Av ...