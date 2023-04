Madonna di Trevignano | ‘La moltiplicazione degli gnocchi e della pizza’ in casa della sensitiva VIDEO

(Di giovedì 13 aprile 2023) Resta estremamente alta l’attenzione sulla veggente diromano, Gisella Cardia, sulle sue capacità di parlare con lae sulle lacrime di sanguestatuettaMadonnina di Medjugorje, ma non sarebbero gli unici miracoli dei quali lasi è resa protagonista, direttamente o indirettamente. In una intervista con il blogger cattolico, Alberto Caccialanza, la Cardia ha raccontato di altri prodigi che sarebbero accaduti proprio nella sua: lapizza. L’intervistaveggente a un blogger Potrebbe sembrare una beffa, ma il contenuto dell’intervista resa dalla ...

La Diocesi di Civita Castellana ha aperto un'inchiesta sui presunti miracoli di Gisella Cardia, la veggente della Madonna di Trevignano. Alcuni ex fedeli hanno raccontato che la veggente ha raccontato di aver assistito alla moltiplicazone del cibo. In un'intervista con Alberto Caccialanza, uno youtuber che cerca ... La Commissione diocesana istituita dal vescovo di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, a breve emetterà il proprio verdetto sul caso della Madonna di Trevignano (Roma). Sulla base delle relazioni che i periti gli consegneranno, la decisione potrebbe essere: "Constat de non supernaturalitate", "non è di origine soprannaturale".

Resta estremamente alta l'attenzione sulla veggente di Trevignano romano, Gisella Cardia, sulle sue capacità di parlare con la Madonna e sulle lacrime di sangue della statuetta della Madonnina di Medjugorje. A "Mattino Cinque News" si torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano.