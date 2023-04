Madonna di Trevignano, conclusa l’inchiesta del Vaticano: “Nessun fenomeno sovrannaturale” (Di giovedì 13 aprile 2023) Arrivano i primi riscontri sulla Madonna di Trevignano, soprattutto con l’inchiesta vaticana che si è conclusa sul fenomeno. All’interno del tavolo di studio della Santa Sede, è emerso un verdetto duro per le tante persone che avevano seguito la “santona” di Bracciano: “Dietro questo fenomeno, non c’è Nessun fenomeno sovrannaturale”. Il verdetto della commissione vaticana doveva arrivare tra sette giorni, ma l’esito è arrivato in anticipo grazie a uno scoop del sito “Il segno di Giona”. Il Vaticano smaschera la truffa dietro la Madonna di Trevignano Ad aprire gli occhi ai fedeli, è lo stesso Vaticano. Infatti, sono stati gli uffici di Papa Francesco I a smascherare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 aprile 2023) Arrivano i primi riscontri sulladi, soprattutto convaticana che si èsul. All’interno del tavolo di studio della Santa Sede, è emerso un verdetto duro per le tante persone che avevano seguito la “santona” di Bracciano: “Dietro questo, non c’è”. Il verdetto della commissione vaticana doveva arrivare tra sette giorni, ma l’esito è arrivato in anticipo grazie a uno scoop del sito “Il segno di Giona”. Ilsmaschera la truffa dietro ladiAd aprire gli occhi ai fedeli, è lo stesso. Infatti, sono stati gli uffici di Papa Francesco I a smascherare la ...

