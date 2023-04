Madonna di Trevignano | alimentato un business di migliaia di euro

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dai libri alle statue (ora ritirate) fino alle donazioni che vengono denunciate in questi giorni: come si guadagna sulle credenze delle persone

... una sorta di miracolo 2.0 della moltiplicazione biblica dei pani e dei pesci di Gesù: questo almeno è ciò che racconta Gisella Cardia, ormai nota come la veggente delladi. La ...Leggi anche Gisella Cardia, la veggente delladi: 'Non sono scappata, non ho truffato nessuno' Chi è Gisella Cardia: Maria Giuseppa Scarpulla, la 'veggente' delladi ...La Diocesi di Civita Castellana ha aperto un'inchiesta sui presunti miracoli di Gisella Cardia, la veggente delladi. Alcuni ex fedeli hanno raccontato che la veggente ha raccontato di aver assistito alla moltiplicazone del cibo. In un'intervista con Alberto Caccialanza, uno youtuber che cerca ...

Madonna di Trevignano, una testimone: "Le statue che piangono Le ho comprate io alla veggente" TGCOM

Nell'ultimo mese l'attenzione mediatica è stata letteralmente catalizzata dalla vicenda della Madonna di Trevignano Romano. Per quei pochi che non sono stati travolti dalla valanga di informazioni sul ...Continua a far discutere il caso delle presunte (molto presunte) apparizioni della Madonna di Trevignano. Al centro della vicenda c'è Gisella Cardia, una ex imprenditrice che afferma di ricevere ...