Made in Italy: Maison Signore, abiti da sposa con certificato di garanzia digitale personalizzato (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Labitalia) - Il Made in Italy e l'artigianalità saranno protagonisti della tre giorni di presentazione a Milano al Four Seasons (Via Gesù, 6-8) da venerdì 14 a domenica 16 aprile delle linee Isabella, Victoria e Sofia di Maison Signore in occasione della Bridal week. Nel corso della tre giorni sarà presentato anche il sistema di certificazione che dal 2024 vedrà tutti gli abiti della storica azienda di abiti da sposa corredati da un certificato di garanzia personalizzato che racconterà la storia dell'abito acquistato, le caratteristiche e le ore di lavorazione, lo stile e ne garantirà l'originalità. "Continuiamo - dichiara il ceo del Gruppo Signore Gino Signore - a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Milano, 12 apr. (Labitalia) - Iline l'artigianalità saranno protagonisti della tre giorni di presentazione a Milano al Four Seasons (Via Gesù, 6-8) da venerdì 14 a domenica 16 aprile delle linee Isabella, Victoria e Sofia diin occasione della Bridal week. Nel corso della tre giorni sarà presentato anche il sistema di certificazione che dal 2024 vedrà tutti glidella storica azienda didacorredati da undiche racconterà la storia dell'abito acquistato, le caratteristiche e le ore di lavorazione, lo stile e ne garantirà l'originalità. "Continuiamo - dichiara il ceo del GruppoGino- a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Chissà se tra un rave, un utero in affitto e un liceo del made in Italy e una bevuta al Vinitaly, a un certo punto… - welikeduel : Il Maggiore Pirro Graziani Cardorna presenta il liceo del made in Italy a #propagandalive #pennacchi… - CottarelliCPI : Save the Children stima che in Italia 336K bambini tra i 7-15 anni hanno avuto esperienze di lavoro. Per 1/4 di que… - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - ZenatiDavide : Inflazione, tassi… Si taglia la spesa, crolla la produzione del Made in Italy: Il taglio della spesa degli italiani… -