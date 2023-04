Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Maddalena Corvaglia torna a parlare della fine della sua amicizia con Elisabetta Canalis: la rara confessione - AndreaGalastro : @luiger_ @_carotino di cui ti segnalo la straordinaria conduzione di nicola savino, dj ringo e maddalena corvaglia - DonnaGlamour : Maddalena Corvaglia, l’amicizia finita con Elisabetta Canalis: “Inutile accanirsi…” -

Veline, amiche, socie ma poi la fine di tutto. Il rapporto traed Elisabetta Canalis torna a far parlare... Sono state il volto di Canale 5 come Veline di Striscia La Notizia, poi hanno preso inizialmente la stessa strada ma alla fine il loro ...Le ex veline sono state inseparabili ma nel 2019 hanno messo fine al loro rapporto La 43enne parla anche del motivo per cui si è trasferita a Palma de Mallorca con la figliavuole solo che intorno alla vicenda cada ormai assoluto silenzio. La showgirl, interrogata da Oggi a circa tre anni dalla fine della storica amicizia con Elisabetta Canalis , torna ...La loro grande amicizia, nata a Striscia la notizia oltre vent'anni fa, si è interrotta per motivi mai ...

"Inutile accanirsi nel voler prolungare l'affetto": Maddalena Corvaglia torna su Elisabetta Canalis Today.it

Veline, amiche, socie ma poi la fine di tutto. Il rapporto tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis torna a far ...Maddalena Corvaglia ha finalmente rotto il silenzio in merito alla sua lite con la storica amica e collega Elisabetta Canalis.