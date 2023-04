"Ma non le viene in mente...": Calenda massacrato in tv, cosa balbetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Carlo Calenda va al massacro. A Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber, il leader di Azione viene messo davanti alle sue responsabilità. Lilli Gruber attacca subito: "Il Terzo Polo si è sciolto, il partito unico con Renzi non ci sarà. Non ha il dubbio che la colpa sia sua? Forse troppo litigioso?". Calenda balbetta e risponde a fatica: "Io sono diretto, non litigioso, forse la politica va fatta in un altro modo". A questo punto arriva Beppe Severgni che rivolgendosi a Calenda afferma: "Io non ho capito nulla. State facendo una figura grottesca. E nemmeno gli italiani e gli elettori hanno capito nulla di questa lite nel Terzo Polo". Calenda però incassa e ribatte: "Escludo la possibilità di ripensamenti, c'è stato un logorio del rapporto di fiducia. Ieri avevamo l'ultima riunione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Carlova al massacro. A Otto e Mezzo, nel salotto di Lilli Gruber, il leader di Azionemesso davanti alle sue responsabilità. Lilli Gruber attacca subito: "Il Terzo Polo si è sciolto, il partito unico con Renzi non ci sarà. Non ha il dubbio che la colpa sia sua? Forse troppo litigioso?".e risponde a fatica: "Io sono diretto, non litigioso, forse la politica va fatta in un altro modo". A questo punto arriva Beppe Severgni che rivolgendosi aafferma: "Io non ho capito nulla. State facendo una figura grottesca. E nemmeno gli italiani e gli elettori hanno capito nulla di questa lite nel Terzo Polo".però incassa e ribatte: "Escludo la possibilità di ripensamenti, c'è stato un logorio del rapporto di fiducia. Ieri avevamo l'ultima riunione ...

