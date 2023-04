Ma che bello (come scrittore) il piccolo Francis Scott Fitzgerald (Di giovedì 13 aprile 2023) No, la scrittura non si impara scrivendo, ma leggendo: più scrivo, più continuerò a scrivere nello stesso modo, senza migliorare; più leggo, e meglio leggo, e più cose diverse leggo, più - in teoria -... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) No, la scrittura non si impara scrivendo, ma leggendo: più scrivo, più continuerò a scrivere nello stesso modo, senza migliorare; più leggo, e meglio leggo, e più cose diverse leggo, più - in teoria -...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terrib… - Pontifex_it : Senza lo Spirito del Signore non c’è vita cristiana e, senza la sua unzione, non c’è santità. E’ bello oggi, nel gi… - vivailtrashhh : che bello vedere tramite video le persone che sono andate ad incontrare Niki.?? c’è poco da sparlare! guardate i v… - A_M_A_R_A_1 : RT @ReplayDream: … non esiste bacio più bello di quello rubato … improvviso e che al solo ricordo…ancora finisce con un sorriso?? https://t.… - Stea2310 : @rvotebannate Che bello vedervi rosicare...state tornando i soliti chiagni e fotti -