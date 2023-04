Lutto nel volley, morta la pallavolista del Novara Julia Ituma in trasferta a... (Di giovedì 13 aprile 2023) Julia Ituma, 18 anni, è morta nella notte a Istanbul, dov'era in trasferta con la sua squadra, il Novara, per il ritorno della semifinale di Champions Leggi su golssip (Di giovedì 13 aprile 2023), 18 anni, ènella notte a Istanbul, dov'era incon la sua squadra, il, per il ritorno della semifinale di Champions

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ??… - Nowis52 : RT @Coninews: Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ?? - Patty_Carlino : RT @Coninews: Ci ha lasciati Julia Ituma, promessa azzurra della pallavolo. Il mondo dello sport è in lutto. ?? - franklinmolica : RT @rtl1025: ?? Lutto nel mondo dello sport, è morta #JuliaItuma, 18 anni, pallavolista del #Novara - cronacacampania : Piano di Sorrento, dolore per Nadia Pollio, lutto nel mondo forense - Piano di Sorrento, dolore per Nadia Pollio .… -