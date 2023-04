Lutto a Marano | Fabio D’Alessio muore in incidente sulla Nola-Villa Literno

SULMONA - Antonio Santangelo, Fabio Pietrini, Ciroed Emidio Ricottilli . A loro l'onere e l'onore della corsa per la Madonna che Scappa in ... Filippo dalla quale uscirà la Madonna in, su ...a Giugliano eper la morte della professoressa Filomena Drago. La docente - per tutti Mena - è stata uccisa da un brutto male a soli 62 anni. Tanti i messaggi per lei anche sui social da ...per la prematura scomparsa di Rosa Anna Iorio, 38 anni. La giovane lascia i genitori, il fratello e la sorella che in queste ore la piangono insieme all'intera comunità cittadina. L'...

Tragico incidente sulla Nola-Villa Literno, muore a 37 anni il ... Il Meridiano News

SULMONA – Antonio Santangelo, Fabio Pietrini, Ciro Marano ed Emidio Ricottilli. A loro l’onere e l’onore della corsa per la Madonna che Scappa in piazza la mattina di Pasqua. La loro quadriglia è stat ...Stava trascorrendo una serena domenica di riposo con la sua mamma, Livio Fabris, quando ha avvertito una dolorosa fitta al petto. Ha avuto appena il tempo chiamare il fratello, che abita a qualche cen ...