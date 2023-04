L’utero in affitto manda in tilt la sinistra: Schlein è senza parole e le femministe senza risposte (Di giovedì 13 aprile 2023) E ora come la mettiamo? Già, come la mettiamo con le oltre 200 femministe che, nero su bianco, hanno implorato Elly Schlein di non lasciare a Giorgia Meloni la battaglia contro L’utero in affitto? Proprio così: per il fior fiore delle associazioni della sinistra (Arcilesbica, Udi, Emily, la Libreria delle Donne di Milano, la Casa delle Donne di Pesaro) l’indifferenza del Pd sul tema equivarrebbe ad una sorta di abdicazione identitaria in favore della destra. In effetti, dietro queste sigle ci sono decenni di lotte e di parole d’ordine contro lo sfruttamento del corpo femminile. «L‘utero è mio e lo gestisco io», ritmavano le femministe nei cortei dei ’70, unendo le estremità dei pollici e degli indici. Oltre 200 femministe contestano le scelte del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) E ora come la mettiamo? Già, come la mettiamo con le oltre 200che, nero su bianco, hanno implorato Ellydi non lasciare a Giorgia Meloni la battaglia controin? Proprio così: per il fior fiore delle associazioni della(Arcilesbica, Udi, Emily, la Libreria delle Donne di Milano, la Casa delle Donne di Pesaro) l’indifferenza del Pd sul tema equivarrebbe ad una sorta di abdicazione identitaria in favore della destra. In effetti, dietro queste sigle ci sono decenni di lotte e did’ordine contro lo sfruttamento del corpo femminile. «L‘utero è mio e lo gestisco io», ritmavano lenei cortei dei ’70, unendo le estremità dei pollici e degli indici. Oltre 200contestano le scelte del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Anche l'@Agenzia_Ansa ha ripreso il nostro comunicato sui manifesti contro l'utero in affitto. A tutti deve arri… - parentetweet : Pazzesco che i contrari all’utero in affitto siano gli stessi che credono nella realtà di un best seller fantasy se… - SimoPillon : ?? Pienamente d'accordo con Susanna Tamaro. L'utero in affitto diventi #reatouniversale. - StefanoDavagni : RT @ProVitaFamiglia: Anche l'@Agenzia_Ansa ha ripreso il nostro comunicato sui manifesti contro l'utero in affitto. A tutti deve arrivar… - qvantis : RT @qvantis: Purtroppo per lei, anche questa volta l’hanno vista arrivare. ??????? “Mercato degradante”. Femministe contro l'utero in affitt… -

