Lusso e arte dell’accoglienza nel cuore di Bolzano con Franz Kraler

La sfida lanciata dalla famiglia Kraler al mondo del Lusso continua a Bolzano con uno store che si estende su una superficie di 150 mq, accolto al pian terreno del celeberrimo edificio del 1700. (impianto originale del 1300) appartenuto agli Asburgo Lorena e oggi di proprietà del conte Georg von Kuenburg. Un legame, quello che i Kraler continuano a coltivare con la tradizione e la storia del territorio dopo la riqualificazione delle scuderie dell'imperatore Francesco Giuseppe a Dobbiaco, sede del "castello della moda" e loro quartier generale. Boutique Franz Kraler a Bolzano Gli spazi, ridisegnati dallo studio Marastoni di Bolzano, che accoglieranno le collezioni di Gucci, Fendi, Valentino, Christian Louboutin

