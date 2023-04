L’Università scende in campo per la legalità nel calcio. Domani a Napoli doppia iniziativa dell’Ateneo Luigi Vanvitelli (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà un’intera giornata dedicata al rapporto tra calcio e diritto quella promossa per venerdì 14 aprile a Napoli dal Dipartimento di Giurisprudenza delL’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Ateneo che da poche settimane ha anche inaugurato, in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, la prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla Giuridicità delle regole del gioco del calcio. Venerdì 14 aprile a partire dalle 9.30 presso il Complesso di Sant’Andrea delle Dame, nel cuore del Centro storico di Napoli in Piazzetta Sant’ Andrea delle Dame, si svolgerà un incontro dedicato a “Riforma dello sport e ruolo del giudice sportivo”. Al tavolo dei relatori ci ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Sarà un’intera giornata dedicata al rapporto trae diritto quella promossa per venerdì 14 aprile adal Dipartimento di Giurisprudenza deldegli Studi della Campania “”, l’Ateneo che da poche settimane ha anche inaugurato, in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, la prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla Giuridicità delle regole del gioco del. Venerdì 14 aprile a partire dalle 9.30 presso il Complesso di Sant’Andrea delle Dame, nel cuore del Centro storico diin Piazzetta Sant’ Andrea delle Dame, si svolgerà un incontro dedicato a “Riforma dello sport e ruolo del giudice sportivo”. Al tavolo dei relatori ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : L'Università 'scende in campo' per la legalità nel calcio - RosarioLavorgna : NAPOLI - Sarà un’intera giornata dedicata al rapporto tra calcio e diritto quella promossa per venerdì 14 aprile a… -