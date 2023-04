Luna Rossa e Ogyre insieme per raccogliere 16 tonnellate di rifiuti marini (Di giovedì 13 aprile 2023) Si rafforza la collaborazione tra Ogyre, la prima piattaforma globale di “fishing for litter”, e Luna Rossa Prada Pirelli, che si impegnano a raccogliere insieme altre 10 tonnellate di rifiuti marini, in aggiunta alle 6 già annunciate nell’aprile 2022, per arrivare a un totale di 16 tonnellate entro la fine del 2024. La partnership, che unisce due realtà che vivono il mare quotidianamente e hanno scelto di tutelarlo insieme, vede inoltre l’avvio di un progetto pionieristico in tre fasi, che mira a rafforzare la consapevolezza dell’inquinamento degli oceani attraverso l’education, l’arte e la scienza. Il nuovo progetto prenderà il via ufficialmente nel mese di aprile, con il rilascio di un contenuto video, pubblicato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) Si rafforza la collaborazione tra, la prima piattaforma globale di “fishing for litter”, ePrada Pirelli, che si impegnano aaltre 10di, in aggiunta alle 6 già annunciate nell’aprile 2022, per arrivare a un totale di 16entro la fine del 2024. La partnership, che unisce due realtà che vivono il mare quotidianamente e hanno scelto di tutelarlo, vede inoltre l’avvio di un progetto pionieristico in tre fasi, che mira a rafforzare la consapevolezza dell’inquinamento degli oceani attraverso l’education, l’arte e la scienza. Il nuovo progetto prenderà il via ufficialmente nel mese di aprile, con il rilascio di un contenuto video, pubblicato ...

