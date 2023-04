L’ultima perla della sinistra | il “razzismo contro gli omosessuali”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr – Mancava, in effetti, ilgli, alla lunga lista di razzismi inventati dallae da tutto l’universo culturale intorno ad essa gravidante, vip inclusi e in testa, ovviamente, spesso ben concentrati nell’areatelevisione e del cinema. Così è proprio un’attrice, Giovanna Mezzogiorno, a lanciare l’ennesimo falso allarme. Per un solo scopo, che con ilnon c’entra – altrettanto ovviamente – nulla. Giovanna Mezzogiorno e “ildell’Italiagli” Le dichiarazioni dell’attrice, riportate da Tpi, fanno abbastanza ridere, ma comunque sono indicative di un processo di crescita, riguardo idiozie sull’omofobia e affini, che dopo questa potrebbero raggiungere nuove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vcrxxy1234 : @laura_ceruti Calenda una delusione!! Lui ha dettato le regole, lui va in tutti i programmi politici a polemizzare… - cmf_im : VEDIAMO SE QUALCUNO INDOVINA A CHI HO RISPOSTO CON L'ULTIMA PERLA DELL'IRA VENETA?? PERCHE' UN CONTO E' VENIRE A FA… - PinkBlu70661120 : @RomanistaSelf Davvero ?? Poi casomai con l'ultima sua perla su Mou ha completato lui la sua serie di figure di m***… - Nick_Italy_ : L’ultima perla che circola da parte dei #novax è un vero e proprio capolavoro. In questo grafico i picchi di decess… - ddorkynclumsy : Aggiungo l'ultima perla di queste 'grandi donne' che sono piccoli ancieli ingiustamente maltrattati????????… -

Questa edizione del Festival sarà condivisa pervolta ...edizione del Festival sarà condivisa pervolta con'...ufficiale del Festival tenuta a battesimo presso il ristorante...A partire dalla sua '', Sharm el Sheikh, angolo di paradiso ... Una meta per tutto'anno, grazie al suo clima mite, che in ..., in ordine di tempo, la Cop27, nel novembre scorso, che ha ...... è presidente del consiglio di amministrazione di quest'. ...svizzera è consumata localmente e non resta un granché per'... per esempio, abbiamo selezionato qualche, come i vini della ...