(Di giovedì 13 aprile 2023) In casa Inter non ci sarà più un caso Spezia. Si può stare certi. Lautaro non si prenderà più il pallone per calciare dalconimpotente, come successo al Picco poco più di un mese fa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @Gazzetta_it: Lukaku, dischetto verde: com’è diventato uno dei migliori rigoristi al mondo #Inter #Champions - sportli26181512 : Lukaku, dischetto verde: com’è diventato uno dei migliori rigoristi al mondo: Lukaku, dischetto verde: com’è divent… - Gazzetta_it : Lukaku, dischetto verde: com’è diventato uno dei migliori rigoristi al mondo #Inter #Champions - Annamar63996951 : Il giorno dopo la Stella è sempre più splendente: Champions, impresa dell'Inter, vince 2-0 contro Benfica a Lisbona… - aldoolaf81 : Tanto sgraziato quanto infallibile, non riesco a dare un senso logico all’ infallibilità di Lukaku dal dischetto -

In casa Inter non ci sarà più un caso Spezia. Si può stare certi. Lautaro non si prenderà più il pallone per calciare dalconimpotente, come successo al Picco poco più di un mese fa. La leadership del Toro era all'apice - nella partita precedente, contro il Lecce, era uscito dal campo dalla parte ...E il solito rigore trasformato: una certezza che non passa mai di moda perl'infallibile (dal). Continua RomeluMarcelo Brozovic Denzel Dumfries André Onana Simone Inzaghi 13 ...... con un Benfica 'sgonfio' e un'Inter capace di gestire la partita 'con intelligenza, trovando un gol con un centrocampista che comunque è abituato a vedere la porta e conche dalnon ...

Lukaku, dischetto verde: com’è diventato uno dei migliori rigoristi al mondo La Gazzetta dello Sport

sintonizzato con i compagni, dinamico, esperto nel modo di approcciare mentalmente al match pur entrando in campo a gara in corso. E il solito rigore trasformato: una certezza che non passa mai di ...L’Inter segna due gol in trasferta, la regola del gol doppio non vale più, e può perdere a San Siro con un gol di scarto. Lukaku: “Bel vantaggio, ma non è finita”. Intanto Investcorp punta alla maggio ...