Lukaku, chi sei? Un abisso tra corsa a tappe e scontro diretto – TS (Di giovedì 13 aprile 2023) Lukaku e l’abissale differenza di rendimento tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Nazionale. L’edizione odierna di Tuttosport mette in luce le disparità e i gol determinanti del belga con l’Inter. PENALIZZANTE – L’ormai nota duplice natura dell’Inter fra campionato e competizioni esterne si rispecchia perfettamente nel rendimento ambiguo di Romelu Lukaku. Analizzando gli ultimi quarantacinque giorni dell’attaccante belga, l’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’ambivalenza del giocatore. Se a Spezia ci mette del suo e riesce, solo temporaneamente, a riportare in parità il risultato, in tante altre circostanze in campionato danneggia rovinosamente l’Inter. Esempi emblematici del rendimento sottotono e degli eccessivi errori sotto porta che penalizzano la squadra di Simone Inzaghi sono le sfide contro Fiorentina e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023)e l’abissale differenza di rendimento tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Nazionale. L’edizione odierna di Tuttosport mette in luce le disparità e i gol determinanti del belga con l’Inter. PENALIZZANTE – L’ormai nota duplice natura dell’Inter fra campionato e competizioni esterne si rispecchia perfettamente nel rendimento ambiguo di Romelu. Analizzando gli ultimi quarantacinque giorni dell’attaccante belga, l’edizione odierna di Tuttosport sottolinea l’ambivalenza del giocatore. Se a Spezia ci mette del suo e riesce, solo temporaneamente, a riportare in parità il risultato, in tante altre circostanze in campionato danneggia rovinosamente l’Inter. Esempi emblematici del rendimento sottotono e degli eccessivi errori sotto porta che penalizzano la squadra di Simone Inzaghi sono le sfide contro Fiorentina e ...

