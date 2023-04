Lui, come già in passato, torna nuovamente a negare. Ma il "me too" continua (Di giovedì 13 aprile 2023) Già indagato dallo scorso anno per stupro e aggressioni sessuali, Gérard Depardieu finisce di nuovo nell’occhio del ciclone per nuove accuse di abusi. A puntare il dito contro l’attore 74enne, uno dei simboli del cinema francese, è il sito d’inchiesta Mediapart, che ha svelato le testimonianze di 13 donne che lo accusano. Ma lui, come già in passato, torna nuovamente a negare gli abusi, respingendo fermamente tutte le accuse. Gérard Depardieu 70 anni, carriera e vita della star francese guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 aprile 2023) Già indagato dallo scorso anno per stupro e aggressioni sessuali, Gérard Depardieu finisce di nuovo nell’occhio del ciclone per nuove accuse di abusi. A puntare il dito contro l’attore 74enne, uno dei simboli del cinema francese, è il sito d’inchiesta Mediapart, che ha svelato le testimonianze di 13 donne che lo accusano. Ma lui,già ingli abusi, respingendo fermamente tutte le accuse. Gérard Depardieu 70 anni, carriera e vita della star francese guarda le foto ...

