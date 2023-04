Lucrezia Borgia, digitalizzato il corpus di 280 lettere: un carteggio essenziale per la storia del Rinascimento (Di giovedì 13 aprile 2023) “Lucretia Estense de Borgia” o “la duchessa di Ferrara”: così si firmava Lucrezia Borgia (1480 – 1519) nelle lettere redatte tra il 1502 e il 1519, in gran numero conservate presso l’Archivio di Stato di Modena e oggi digitalizzate grazie al sostegno della Fondazione di Modena e all’Art Bonus. Figlia del cardinale Rodrigo Borgia, poi papa Alessandro VI, e di Vannozza Cattanei, la sua figura controversa ha ispirato nel corso dei secoli numerose opere letterarie, teatrali e cinematografiche. E’ stata una vita segnata dalle malelingue e dai giochi politici della potente famiglia Borgia, fu accusata di vendetta, intrighi e incesto, ma Lucrezia è stata anche una grande sostenitrice delle arti e della letteratura. Come rivela proprio il corpus di 280 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) “Lucretia Estense de” o “la duchessa di Ferrara”: così si firmava(1480 – 1519) nelleredatte tra il 1502 e il 1519, in gran numero conservate presso l’Archivio di Stato di Modena e oggi digitalizzate grazie al sostegno della Fondazione di Modena e all’Art Bonus. Figlia del cardinale Rodrigo, poi papa Alessandro VI, e di Vannozza Cattanei, la sua figura controversa ha ispirato nel corso dei secoli numerose opere letterarie, teatrali e cinematografiche. E’ stata una vita segnata dalle malelingue e dai giochi politici della potente famiglia, fu accusata di vendetta, intrighi e incesto, maè stata anche una grande sostenitrice delle arti e della letteratura. Come rivela proprio ildi 280 ...

