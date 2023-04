L’Ucraina minaccia nuovi attacchi contro la flotta russa del Mar Nero (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ucraina starebbe preparando un nuovo attacco alla flotta russa del Mar Nero, in un’operazione simile a quella che ha portato all’affondamento dell’incrociatore Moskva ad aprile 2022. A riferirlo è stato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nella giornata di martedì 11 aprile. “Possiamo offrire ai russi un’altra sorpresa in mare, un altro missile sulle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 aprile 2023)starebbe preparando un nuovo attacco alladel Mar, in un’operazione simile a quella che ha portato all’affondamento dell’incrociatore Moskva ad aprile 2022. A riferirlo è stato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nella giornata di martedì 11 aprile. “Possiamo offrire ai russi un’altra sorpresa in mare, un altro missile sulle InsideOver.

