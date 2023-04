Luciano Spalletti: “Arbitro? Non parlo”, poi il grande annuncio (Di giovedì 13 aprile 2023) Non è una grande serata, nonostante la prestazione positiva dei suoi ragazzi. Il Napoli esce sconfitto nel primo round dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, ma il risultato non è la questione peggiore da analizzare per il tecnico di Certaldo. Per il ritorno del Maradona, infatti, i partenopei dovranno fare a meno del duo Anguissa-Kim, il primo espulso nella sfida e il secondo ammonito e successivamente diffidato. Al termine dell’incontro, Luciano Spalletti ha analizzato la partita con un pizzico di nervosismo. Luciano Spalletti: “Osimhen torna al 100% per Napoli-Milan” (Credits: Inter Facebook)“Partita ancora apertissima perché si sapeva che sarebbe stato difficile portare a casa un risultato determinante in vista del secondo match. Devo fare i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Non è unaserata, nonostante la prestazione positiva dei suoi ragazzi. Il Napoli esce sconfitto nel primo round dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli, ma il risultato non è la questione peggiore da analizzare per il tecnico di Certaldo. Per il ritorno del Maradona, infatti, i partenopei dovranno fare a meno del duo Anguissa-Kim, il primo espulso nella sfida e il secondo ammonito e successivamente diffidato. Al termine dell’incontro,ha analizzato la partita con un pizzico di nervosismo.: “Osimhen torna al 100% per Napoli-Milan” (Credits: Inter Facebook)“Partita ancora apertissima perché si sapeva che sarebbe stato difficile portare a casa un risultato determinante in vista del secondo match. Devo fare i ...

