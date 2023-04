Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni puntata 2 del 19 Aprile 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Diana è sconvolta dalla scoperta della sua vera identità (ovvero che è Alice, la figlia perduta di Emma) ed inizia ad assumere delle droghe che la mettono in pericolo: la ragazza ha una overdose ma grazie ad Emma (Anna Valle) ed Enrico (Giuseppe L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di giovedì 13 aprile 2023) Diana è sconvolta dalla scoperta della sua vera identità (ovvero che è Alice, la figlia perduta di Emma) ed inizia ad assumere delle droghe che la mettono in pericolo: la ragazza ha una overdose ma grazie ad Emma (Anna Valle) ed Enrico (Giuseppe L'articolo proviene da MediaTurkey.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - putino : Quali sono le 7 principali rivelazioni fino a questo momento dei documenti riservati trapelati dal Pentagono? I re… - MEDIATURKEYSOAP : Luce dei tuoi occhi 2 anticipazioni puntata 2 del 19 Aprile 2023 - tvblogit : Luce dei tuoi occhi 2, senza la tensione si perde anche la motivazione a seguirlo: la recensione -