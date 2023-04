(Di giovedì 13 aprile 2023) “Il protagonista è posto al centro di una sorta di giostra da cui vede entrare e uscire le persone della sua vita e sfilare i modelli contraddittori tra cui ancora non sa scegliere”, spiega il regista. Leggi

Alberto Crespi e Pierpaolo Mocci su la Repubblica e TrovaRoma parlano del primo film del regista I pionieri, tratto dal suo ... Venerdì 14 al cinema Lumière di Ragusa sarà presentato, alla presenza del regista e parte del cast, il film I PIONIERI di Luca Scivoletto, interamente girato in provincia di Ragusa. Un occasione per incontrare il cast e il regista del film che racconta l'estate 'comisana' di un tredicenne degli anni '90 nato in una ... Luca Scivoletto, che è figlio di genitori comunisti, probabilmente è d'accordo, ma preferisce l'ironia alla nostalgia. Pur sostenendo che l'educazione comunista impartiva lezioni importanti, ...

Luca Scivoletto racconta una scena di I pionieri Internazionale

Arriva al cinema con Fandango a partire dal 13 aprile I Pionieri, il nuovo film di Luca Scivoletto presentato in anteprima al Torino Film Festival. In chiave nostalgica e divertente, la commedia racconta l'estate 'comisana' di un tredicenne degli anni '90.